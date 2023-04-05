"Московский патруль": суд арестовал экс-мэра Воскресенска Болотникова

В Тверском районном суде столицы арестован бывший мэр Воскресенска Артур Болотников. Его обвиняют в получении взятки, а также в растрате денег из государственной казны.

Болотников возглавил Воскресенск в октябре 2019 года, а лишился влиятельной должности в середине января 2023 года. Известно, что до этого он работал в системе жилищно-коммунального хозяйства Ногинского и Павлово-Посадского районов. Накануне Болотникова задержали оперативники из-за подозрений в коррупции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

