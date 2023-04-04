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04 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор участникам убийства хореографа Прониной

"Московский патруль": суд вынес приговор участникам убийства хореографа Прониной

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Посредники, киллер и заказчица убийства московского хореографа Натальи Прониной 4 апреля услышали приговор Мосгорсуда. Девушку застрелили в декабре 2020 года, когда она с подругами возвращалась домой.

За финалом этого громкого процесса журналисты наблюдали дистанционно, из зала трансляций. Он на первом этаже Мосгорсуда. Сам приговор судья зачитал в зале на три уровня выше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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