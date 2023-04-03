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03 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": москвич, работавший с Пьером Нарциссов, заявил об угрозах женщины

"Московский патруль": москвич, работавший с Пьером Нарциссов, заявил об угрозах женщины

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В программу "Московский патруль" обратился москвич Сергей Веселов, который известен в узких кругах по псевдониму Дворцов и по своей работе с популярным некогда артистом Пьером Нарциссом.

Мужчина утверждает, что ему угрожает некая Ксения Грин. Однако в этой истории вопросов больше, чем ответов. Кто и почему угрожает Веселову? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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