03 апреля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": москвич, работавший с Пьером Нарциссов, заявил об угрозах женщины
В программу "Московский патруль" обратился москвич Сергей Веселов, который известен в узких кругах по псевдониму Дворцов и по своей работе с популярным некогда артистом Пьером Нарциссом.
Мужчина утверждает, что ему угрожает некая Ксения Грин. Однако в этой истории вопросов больше, чем ответов. Кто и почему угрожает Веселову? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль