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03 апреля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": словесный конфликт в столичном метро закончился поножовщиной

"Московский патруль": словесный конфликт в столичном метро закончился поножовщиной

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Словесный конфликт в Московском метрополитене закончился поножовщиной. Полицейские метро, что по горячим следам задержали хулигана, который с ножом напал на 50-летнего мужчину на станции "Нагатинская".

После инцидента 18-летний парень выбросил нож, а сам сбежал. Инцидент зафиксировали видеокамеры.Через несколько часов парня доставили в отдел полиции. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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