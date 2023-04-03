"Московский патруль": словесный конфликт в столичном метро закончился поножовщиной

Словесный конфликт в Московском метрополитене закончился поножовщиной. Полицейские метро, что по горячим следам задержали хулигана, который с ножом напал на 50-летнего мужчину на станции "Нагатинская".

После инцидента 18-летний парень выбросил нож, а сам сбежал. Инцидент зафиксировали видеокамеры.Через несколько часов парня доставили в отдел полиции. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

