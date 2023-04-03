"Московский патруль": полицейские задержали 59-летнюю мошенницу в Воскресенске

Полицейские задержали 59-летнюю мошенницу в Воскресенске, которая обманула 83-летнюю пенсионерку почти на 5 миллионов рублей. По версии следствия, женщина является начальным звеном преступной мошеннической схемы. Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

В настоящее время в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

