31 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": СК арестовал подозреваемого в убийстве 24-летней девушки
Столичные следователи обратились в Тимирязевский районный суд с арестовать Вадима Мачулина вероятного убийцу педагога-репетитора иностранных языков. Суд ходатайство удовлетворил.
Во время допроса молодой человек признался, что в момент убийства возлюбленной был под действием наркотиков. Окончания расследования он будет дожидаться в СИЗО.
Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль