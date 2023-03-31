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31 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": СК арестовал подозреваемого в убийстве 24-летней девушки

"Московский патруль": СК арестовал подозреваемого в убийстве 24-летней девушки

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Столичные следователи обратились в Тимирязевский районный суд с арестовать Вадима Мачулина вероятного убийцу педагога-репетитора иностранных языков. Суд ходатайство удовлетворил.

Во время допроса молодой человек признался, что в момент убийства возлюбленной был под действием наркотиков. Окончания расследования он будет дожидаться в СИЗО.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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