"Московский патруль": в Москве мужчина выращивал дома марихуану

В Москве оперативники задержали ботаника-любителя: полицейские обнаружили у мужчины дома плантации запрещенных растений. Одна из комнат была оборудована специальными приборами, которые значительно упрощали контроль за процессом выращивания марихуаны.

Также правоохранители во время досмотра нашли и сами кусты каннабиса – в 27 горшках. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

