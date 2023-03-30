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30 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве мужчина выращивал дома марихуану

"Московский патруль": в Москве мужчина выращивал дома марихуану

"Московский патруль": СК попросил арестовать врача, выгнавшего ребенка из скорой помощи

"Московский патруль": в Шатуре задержали мошенников, обманувших пятерых пенсионеров

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"Московский патруль": в Москве расследуют убийство репетитора иностранных языков

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

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Подмосковная прокуратура организовала проверку из-за подтопления возле ЖК в Звенигороде

Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле ЖК в Звенигороде

В Москве оперативники задержали ботаника-любителя: полицейские обнаружили у мужчины дома плантации запрещенных растений. Одна из комнат была оборудована специальными приборами, которые значительно упрощали контроль за процессом выращивания марихуаны.

Также правоохранители во время досмотра нашли и сами кусты каннабиса – в 27 горшках. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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