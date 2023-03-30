"Московский патруль": в Москве расследуют убийство репетитора иностранных языков

Столичные следователи выясняют детали жестокой расправы над педагогом-репетитором иностранных языков. Накануне тело 24-летней девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружили на съемной квартире.

Под подозрение попал молодой человек девушки, с которым они вместе приехали в столицу из Волгоградской области. После убийства мужчина пытался уехать обратно на родину. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

