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30 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве расследуют убийство репетитора иностранных языков

"Московский патруль": в Москве расследуют убийство репетитора иностранных языков

Американского журналиста Эвана Гершковича отправили на 2 месяца в СИЗО "Лефортово"

Француженке грозит год тюрьмы за оскорбление Макрона в соцсетях

Суд Москвы арестовал американского журналиста Эвана Гершковича по делу о шпионаже

Подмосковная прокуратура организовала проверку из-за подтопления возле ЖК в Звенигороде

Подмосковная прокуратура организовала проверку после подтопления возле ЖК в Звенигороде

Журналиста The Wall Street Journal арестовали в Москве по делу о шпионаже

Новости часа: Лефортовский суд арестовал журналиста WSJ по делу о шпионаже на 2 месяца

Пожар произошел в центре Москвы

Новости часа: Собянин рассказал, как Троицкая линия разгрузит другие станции метро

Столичные следователи выясняют детали жестокой расправы над педагогом-репетитором иностранных языков. Накануне тело 24-летней девушки с множественными ножевыми ранениями обнаружили на съемной квартире.

Под подозрение попал молодой человек девушки, с которым они вместе приехали в столицу из Волгоградской области. После убийства мужчина пытался уехать обратно на родину. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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