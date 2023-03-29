"Московский патруль": пенсионер устроил стрельбу в банке в Москве из-за мошенников

Как мошенники узнают номера телефонов, фамилии и сведения с банковских счетов? Этим вопросом наверняка задавались многие, кто хоть раз сталкивался с телефонными аферистами.

Кому-то удается сразу вывести хитрецов на чистую воду, а некоторые понимают, что стали жертвами только после передачи денег криминальным артистам. Например, на северо-западе Москвы пенсионер устроил стрельбу из пневматического пистолета.

Как выяснилось позже, мужчину уговорили устроить импровизированный налет на банк, чтобы якобы найти виновника в утечке его персональных данных и краже средств.

Как избежать обмана со стороны мошенников? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

