"Московский патруль": в Видном задержали врача, выгнавшего ребенка из машины скорой помощи

В Подмосковном Видном задержали врача частной медицинской организации, который две недели назад выгнал из машины скорой помощи ребенка не довезя до больницы.

По данным следствия, медик потребовал за уже оплаченные услуги стоимостью в 30 тысяч рублей дополнительные деньги. По некоторым данным, сумма доплаты оказалась почти в вдвое больше самой цены – 70 тысяч рублей. Получив отказ, фельдшер остановил автомобиль и высадил пациента, нуждающегося в срочной медицинской помощи.

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