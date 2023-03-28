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28 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": напавшим на ветерана ВОВ в Подмосковье ужесточили наказание

"Московский патруль": напавшим на ветерана ВОВ в Подмосковье ужесточили наказание

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Братья Марьенко, которые были признаны виновными в разбойном нападении на ветерана Великой Отечественной войны в подмосковном Подольске, отправятся в колонию на сроки более суровые, чем рассчитывали изначально.

Прокуратура Московской области добилась ужесточения наказания. Было установлено, что мужчины жестоко избили потерпевшего и вынесли из его квартиры все награды. Пенсионер не пережил нападение.

Ранее братьев Марьенко отправили в колонию на 6 и 12 лет. Теперь им вынесли новый приговор. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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