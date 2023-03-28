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28 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": в Москве мужчина ограбил магазин женского белья

"Московский патруль": в Москве мужчина ограбил магазин женского белья

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На Юго-Западе Москвы мужчина вынес из магазина одежды целый пакет женского белья. Сначала злоумышленник притворялся, что приценивается, а затем начал складывать бюстгальтеры и трусы в сумку.

На выходе злоумышленник как бы невзначай остановился, почесал голову и вышел на улицу. Сотрудники магазина это заметили и нажали тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии быстро задержали мужчину.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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