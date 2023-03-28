"Московский патруль": в Москве мужчина ограбил магазин женского белья

На Юго-Западе Москвы мужчина вынес из магазина одежды целый пакет женского белья. Сначала злоумышленник притворялся, что приценивается, а затем начал складывать бюстгальтеры и трусы в сумку.

На выходе злоумышленник как бы невзначай остановился, почесал голову и вышел на улицу. Сотрудники магазина это заметили и нажали тревожную кнопку. Сотрудники Росгвардии быстро задержали мужчину.



Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

