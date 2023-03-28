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28 марта, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": притворившихся обменщиками валюты грабителей задержали в Москве

"Московский патруль": притворившихся обменщиками валюты грабителей задержали в Москве

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В Москве полицейские задержали креативных грабителей. Чтобы совершить разбойное нападение на потерпевшего, они притворились обменщиками валюты и предложили клиенту слишком выгодный курс.

Потерпевшему попыталась помочь пенсионерка, но силы оказались неравны. Приятелям удалось вырвать куртку, в которой находились дорогостоящие гаджеты стоимостью 150 тысяч рублей и скрыться.

Полицейские же смогли разыскать и задержать подозреваемых в разбойном нападении. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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