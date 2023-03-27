Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": мать троих детей может оказаться на улице из-за долгов по кредиту

"Московский патруль": мать троих детей может оказаться на улице из-за долгов по кредиту

"Московский патруль": в Москве задержали вора, похитившего 400 тыс рублей у пенсионерки

"Московский патруль": дело возбудили после инцидента со скорой помощью в Подмосковье

"Московский патруль": автоугонщики столкнулись с патрульной машиной в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Машина такси столкнулась с Porche на Мичуринском проспекте

Эксперт оценил ситуацию с новыми обстрелами Донецка

Новости часа: число спасенных при пожаре в доме в Шмитовском проезде увеличилось до 9

Сотрудники МЧС спасли 9 человек при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Новости часа: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог – Собянин

За долги по кредиту женщина рискует остаться с тремя детьми на улице. В программу "Московский патруль" за помощью обратилась многодетная мать из Одинцово Юлия Постнова. Она оформила займ под залог недвижимости в микрофинансовой организации на лечение мужа, после чего ее квартира ушла с молотка.

Кто пытается выселить семью из единственного жилья? И правда ли, что к этому может быть причастен аферист, уже осужденный за мошенничество? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика