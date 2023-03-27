"Московский патруль": мать троих детей может оказаться на улице из-за долгов по кредиту

За долги по кредиту женщина рискует остаться с тремя детьми на улице. В программу "Московский патруль" за помощью обратилась многодетная мать из Одинцово Юлия Постнова. Она оформила займ под залог недвижимости в микрофинансовой организации на лечение мужа, после чего ее квартира ушла с молотка.

Кто пытается выселить семью из единственного жилья? И правда ли, что к этому может быть причастен аферист, уже осужденный за мошенничество? Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

