Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали вора, похитившего 400 тыс рублей у пенсионерки

"Московский патруль": в Москве задержали вора, похитившего 400 тыс рублей у пенсионерки

"Московский патруль": дело возбудили после инцидента со скорой помощью в Подмосковье

"Московский патруль": автоугонщики столкнулись с патрульной машиной в Подмосковье

Москвичам рассказали о главных событиях уходящего дня

Машина такси столкнулась с Porche на Мичуринском проспекте

Эксперт оценил ситуацию с новыми обстрелами Донецка

Новости часа: число спасенных при пожаре в доме в Шмитовском проезде увеличилось до 9

Сотрудники МЧС спасли 9 человек при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Новости часа: 2023 год станет беспрецедентным в плане развития железных дорог – Собянин

Следователи начали работу на месте обстрела центра Мелитополя

Столичные полицейские задержали хитрого вора, который похитил 400 тысяч рублей из квартиры пенсионерки.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как "помощник", который решил донести тяжелые сумки жертвы, чтобы оказаться у нее в квартире, отворачивает объективы. После этого, как считают полицейские, он похитил из комода папку с документами и деньгами.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика