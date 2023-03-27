"Московский патруль": в Москве задержали вора, похитившего 400 тыс рублей у пенсионерки

Столичные полицейские задержали хитрого вора, который похитил 400 тысяч рублей из квартиры пенсионерки.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как "помощник", который решил донести тяжелые сумки жертвы, чтобы оказаться у нее в квартире, отворачивает объективы. После этого, как считают полицейские, он похитил из комода папку с документами и деньгами.

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