27 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали вора, похитившего 400 тыс рублей у пенсионерки
Столичные полицейские задержали хитрого вора, который похитил 400 тысяч рублей из квартиры пенсионерки.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как "помощник", который решил донести тяжелые сумки жертвы, чтобы оказаться у нее в квартире, отворачивает объективы. После этого, как считают полицейские, он похитил из комода папку с документами и деньгами.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль