"Московский патруль": дело возбудили после инцидента со скорой помощью в Подмосковье

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27 марта, 21:35

Происшествия

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Фельдшер частной скорой помощи, который выгнал больного ребенка из машины
не довезя до больницы, рискует стать фигурантом уголовного дела. Расследование уже организовали подмосковные следователи.

По словам родителей мальчика, они заплатили за поездку 30 тысяч рублей, но медик Александр Яковенко, якобы, внезапно потребовал еще 70 тысяч рублей, а когда не получил их, силой высадил маму и мальчика из машины.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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