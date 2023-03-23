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23 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": продавец табачной лавки попался на продаже подозрительных сигарет

"Московский патруль": продавец табачной лавки попался на продаже подозрительных сигарет

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Продавец табачной лавки попался на продаже подозрительных сигарет в Москве, которые открыто видны на полке рядом с прилавком. Без акцизной пачки там есть арабские или белорусские.

Продавец засмущался и начал переводить ответственность с себя на некоего владельца магазина. Какая стоимость сигарет должна насторожить? И чем опасен такой товар?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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