"Московский патруль": продавец табачной лавки попался на продаже подозрительных сигарет

Продавец табачной лавки попался на продаже подозрительных сигарет в Москве, которые открыто видны на полке рядом с прилавком. Без акцизной пачки там есть арабские или белорусские.

Продавец засмущался и начал переводить ответственность с себя на некоего владельца магазина. Какая стоимость сигарет должна насторожить? И чем опасен такой товар?

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.