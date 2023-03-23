23 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": ни один из присяжных заседателей не явился в Мосгорсуд
Ни один из присяжных заседателей не явился в Мосгорсуд, куда сегодня под конвоем доставили Игоря Кузьменко.
Он является предполагаемым киллером "Банды Леса", которую в криминальных кругах считали самой жестокой. Кузьменко скрывался от правоохранителей 17 лет. По данным следствия, он делал пластические операции, чтобы изменить внешность и даже почти удалил собственные отпечатки пальцев.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль