"Московский патруль": ни один из присяжных заседателей не явился в Мосгорсуд

Ни один из присяжных заседателей не явился в Мосгорсуд, куда сегодня под конвоем доставили Игоря Кузьменко.

Он является предполагаемым киллером "Банды Леса", которую в криминальных кругах считали самой жестокой. Кузьменко скрывался от правоохранителей 17 лет. По данным следствия, он делал пластические операции, чтобы изменить внешность и даже почти удалил собственные отпечатки пальцев.

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