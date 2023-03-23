Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": ни один из присяжных заседателей не явился в Мосгорсуд

"Московский патруль": ни один из присяжных заседателей не явился в Мосгорсуд

Новости часа: ВСУ выпустили по Донецку четыре снаряда калибром 155 мм

Взрыв прогремел в Мелитополе утром 23 марта

Авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в Москве

Новости часа: водолазы на Волге прекратили поиски брата Дмитрия Свиргунова и его знакомого

Новости часа: Мишустин сообщил о необходимости минимизировать проверки бизнеса

Водолазы прекратили поиски брата и друга основателя группы Cream Soda под Ярославлем

Авария с участием четырех автомобилей произошла на юге Москвы

Новости часа: Мишустин пообещал рассмотреть предложение депутатов о запрете вейпов

Новости часа: Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Ни один из присяжных заседателей не явился в Мосгорсуд, куда сегодня под конвоем доставили Игоря Кузьменко.

Он является предполагаемым киллером "Банды Леса", которую в криминальных кругах считали самой жестокой. Кузьменко скрывался от правоохранителей 17 лет. По данным следствия, он делал пластические операции, чтобы изменить внешность и даже почти удалил собственные отпечатки пальцев.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика