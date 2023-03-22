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Новости

22 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": замкомандующего Центральным округом Росгвардии доставили в суд

"Московский патруль": замкомандующего Центральным округом Росгвардии доставили в суд

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В Реутовский гарнизонный военный суд под конвоем доставили замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого для избрания меры пресечения.

Генералу инкриминируют получение взяток на сумму более 28 миллионов рублей. Тяжесть статей, которые вменяют военачальнику, допускает лишение свободы до 15 лет. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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