"Московский патруль": подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки

Подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки. В Электростали 28-летний мужчина убил возлюбленную из-за ревности.

По данным следствия, мужчина в ходе ссоры, которая случилась около подъезда многоэтажки, нанес сожительнице несколько ударов руками в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

