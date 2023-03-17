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17 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки

"Московский патруль": подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки

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Подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки. В Электростали 28-летний мужчина убил возлюбленную из-за ревности.

По данным следствия, мужчина в ходе ссоры, которая случилась около подъезда многоэтажки, нанес сожительнице несколько ударов руками в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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