17 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки
Подмосковные следователи предъявили обвинение убийце своей девушки. В Электростали 28-летний мужчина убил возлюбленную из-за ревности.
По данным следствия, мужчина в ходе ссоры, которая случилась около подъезда многоэтажки, нанес сожительнице несколько ударов руками в область головы. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль