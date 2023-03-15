"Московский патруль": в МВД заявили о сокращении количества ограблений в столице

Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов в ходе выступления в Госдуме заявил о сокращении количества ограблений в столице за последний пять лет на 62%. Кроме того, почти на 80% сократились квартирные кражи и угоны автомобилей.

По словам Баранова, злоумышленники стали опасаться камер видеонаблюдения, которые умеют распознавать лица. При помощи этих камер полицейским удалось раскрыть более девяти тысяч преступлений, а также найти 375 без вести пропавших человек.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.