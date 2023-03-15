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15 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала подозреваемого в обмане пенсионерки

"Московский патруль": подмосковная полиция задержала подозреваемого в обмане пенсионерки

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Подмосковная полиция задержала подозреваемого в обмане пенсионерки, который работал на телефонных аферистов, сообщили в УИиОС ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники позвонили 82-летней женщине и использовали знакомую легенду, якобы внучка стала виновницей ДТП и, чтобы не было последствий нужно заплатить 150 тысяч рублей правоохранителям.

За деньгами, по данным следствия, приехал молодой человек. Оперативники быстро установили его автомобиль и задержали в Истре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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