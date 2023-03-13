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13 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд арестовал убийцу 15-летней школьницы в Подольске

"Московский патруль": суд арестовал убийцу 15-летней школьницы в Подольске

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Суд арестовал убийцу 15-летней школьницы в Подольске. Фигурантом дела стал студент, который был влюблен в девушку. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

"10 марта молодой человек находясь в квартире своей знакомой в городе Подольске в ходе конфликта нанес девушке несколько ранений ножом", – рассказала старший помощника руководителя подмосковского СК Ольга Врадий.

Отмечается, что от полученных травм девушка умерла в машине скорой медицинской помощи.

Подозреваемый сознался в убийстве девушки. По решению суда на время расследования молодого человека заключили в следственный изолятор. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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