"Московский патруль": полицейские наградили мужчину, который задержал грабителя в Дубне

Полицейские наградили мужчину, который обезвредил и задержал грабителя в Дубне, сообщили в УИиОС ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что случайный прохожий стал свидетелем того, как злоумышленник, вооруженный ножом, напал на девушку, чтобы отобрать сумку с деньгами. Мужчина решил заступиться за девушку, он повалил преступника и удерживал его до приезда полицейских.



Преступником оказался 61-летний житель Дубны, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.