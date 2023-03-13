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13 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские наградили мужчину, который задержал грабителя в Дубне

"Московский патруль": полицейские наградили мужчину, который задержал грабителя в Дубне

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Полицейские наградили мужчину, который обезвредил и задержал грабителя в Дубне, сообщили в УИиОС ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что случайный прохожий стал свидетелем того, как злоумышленник, вооруженный ножом, напал на девушку, чтобы отобрать сумку с деньгами. Мужчина решил заступиться за девушку, он повалил преступника и удерживал его до приезда полицейских.

Преступником оказался 61-летний житель Дубны, ранее судимый за аналогичное противоправное деяние. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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