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13 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": столичные полицейские задержали киллера из международного розыска

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Столичные полицейские задержали киллера из международного розыска Джаббара Юсифи.

На кадрах видно, что сотрудники ГИБДД преследуют легковой автомобиль, в котором находится преступник. Мужчину несколько лет разыскивали по всему миру.

Юсифи попытался сначала скрыться от полицейских на машине, а затем совершил попытку убежать. Однако офицер сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего преступник сдался.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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