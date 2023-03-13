13 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": столичные полицейские задержали киллера из международного розыска
Столичные полицейские задержали киллера из международного розыска Джаббара Юсифи.
На кадрах видно, что сотрудники ГИБДД преследуют легковой автомобиль, в котором находится преступник. Мужчину несколько лет разыскивали по всему миру.
Юсифи попытался сначала скрыться от полицейских на машине, а затем совершил попытку убежать. Однако офицер сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего преступник сдался.
Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль