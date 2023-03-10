"Московский патруль": в Москве открыли выставку "За мужество и героизм"

Работники уголовно-исполнительной системы начинают принимать поздравления. 144 года назад император Александр II принял Указ об организации тюремного департамента. В преддверии этого в Москве открыли выставку "За мужество и героизм", где рассказывается о подвигах сотрудников ведомства. Еще одна часть экспозиции посвящена действующим на территории колоний производствам.

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