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10 марта, 21:30

Общество

"Московский патруль": в Москве открыли выставку "За мужество и героизм"

"Московский патруль": в Москве открыли выставку "За мужество и героизм"

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Работники уголовно-исполнительной системы начинают принимать поздравления. 144 года назад император Александр II принял Указ об организации тюремного департамента. В преддверии этого в Москве открыли выставку "За мужество и героизм", где рассказывается о подвигах сотрудников ведомства. Еще одна часть экспозиции посвящена действующим на территории колоний производствам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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