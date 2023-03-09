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09 марта, 21:45

Шоу-бизнес

"Московский патруль": блогеры Чекалины пообещали в ближайшее время оплатить налоги

"Московский патруль": блогеры Чекалины пообещали в ближайшее время оплатить налоги

Блогер Чекалина признала вину и пообещала выплатить задолженность по налогам

Блогер Чекалина пообещала выплатить задолженность по налогам

"Московский патруль": на блогеров Чекалиных завели уголовное дело о неуплате налогов

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Семейная чета блогеров Чекалиных после скандала с обысками пообещали в ближайшее время оплатить все налоги.

Речь идет о более чем 300 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Какие еще заявления сделала семейная пара? И удастся ли им избежать ответственности? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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