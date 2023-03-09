"Московский патруль": блогеры Чекалины пообещали в ближайшее время оплатить налоги

Семейная чета блогеров Чекалиных после скандала с обысками пообещали в ближайшее время оплатить все налоги.

Речь идет о более чем 300 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Какие еще заявления сделала семейная пара? И удастся ли им избежать ответственности? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.