09 марта, 21:45Шоу-бизнес
"Московский патруль": блогеры Чекалины пообещали в ближайшее время оплатить налоги
Семейная чета блогеров Чекалиных после скандала с обысками пообещали в ближайшее время оплатить все налоги.
Речь идет о более чем 300 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Какие еще заявления сделала семейная пара? И удастся ли им избежать ответственности? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль