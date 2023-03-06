"Московский патруль": следователи разбираются в обстоятельствах вероятной врачебной ошибки

Столичные следователи разбираются в обстоятельствах вероятной врачебной ошибки. Во время операции по удалению полипов в носу москвич Илья Протопопов лишился зрения. После наркоза выяснилось, что полипы у Протопопова на месте, а вот с глазом серьезнейшие проблемы. В итоге частную клинику, где проводилась плановая операция, накрыл приступ внезапной амнезии, а врач пропал.

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