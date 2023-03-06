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Новости

06 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": следователи разбираются в обстоятельствах вероятной врачебной ошибки

"Московский патруль": следователи разбираются в обстоятельствах вероятной врачебной ошибки

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Столичные следователи разбираются в обстоятельствах вероятной врачебной ошибки. Во время операции по удалению полипов в носу москвич Илья Протопопов лишился зрения. После наркоза выяснилось, что полипы у Протопопова на месте, а вот с глазом серьезнейшие проблемы. В итоге частную клинику, где проводилась плановая операция, накрыл приступ внезапной амнезии, а врач пропал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
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