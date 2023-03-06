"Московский патруль": полицейские пресекли деятельность колл-центра лжеюристов

Столичные полицейские пресекли деятельность колл-центра лжеюристов, откуда предполагаемые мошенники обзванивали пенсионеров. Фигурантов в деле трое. На допросе, все, отвернувшись от камеры, повторяли, видимо, заранее заученную фразу.

Заявление на злоумышленников написал 72-летний москвич, которого обманом заставили перевести на чужие счета более полутора миллионов рублей. Как оказалось, мужчина – не единственный, кому звонили из этой конторы. Жертвами предполагаемых мошенников становились пожилые жители столицы, которые ранее уже столкнулись с недобросовестными организациями и потеряли вклады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.