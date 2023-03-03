"Московский патруль": в Москве расследуют двойное убийство на Ленинском проспекте

Двойное убийство произошло на Ленинском проспекте Москвы. В арендованной квартире обнаружили тела супругов. Они работали риелторами.

Может ли преступление быть связано с профессиональной деятельностью убитых? И правда ли, что несколько лет назад в этой же квартире при загадочных обстоятельствах погибла мать олигарха Евгения Чичваркина? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.