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03 марта, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в Москве расследуют двойное убийство на Ленинском проспекте

"Московский патруль": в Москве расследуют двойное убийство на Ленинском проспекте

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Двойное убийство произошло на Ленинском проспекте Москвы. В арендованной квартире обнаружили тела супругов. Они работали риелторами.

Может ли преступление быть связано с профессиональной деятельностью убитых? И правда ли, что несколько лет назад в этой же квартире при загадочных обстоятельствах погибла мать олигарха Евгения Чичваркина? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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