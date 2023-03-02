"Московский патруль": полиция задержала женщину за кражу дорогих смартфонов

Столичные полицейские задержали женщину, вероятно причастную к серии краж дорогих смартфонов. Подозреваемая следила за девушками с дорогими смартфонами, которые убирали гаджеты в куртки или сумки и не закрывали их. Злоумышленница незаметно вытаскивала телефоны, а потом скрывалась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленницы и задержали ее на Ленинградском шоссе. Ею оказалась ранее привлекавшая к уголовной ответственности за аналогичные преступления жительница Московской области. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.