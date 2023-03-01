"Московский патруль": суд вынес приговор экс-начальнику ФТС России Кизлыку

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александру Кизлыку. Его вместе с высокопоставленными в прошлом сотрудниками Домодедовской и Внуковской таможни обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как они помогали нелегально провозить товар через границу? И сколько за это получали? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.