Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": суд вынес приговор экс-начальнику ФТС России Кизлыку

"Московский патруль": суд вынес приговор экс-начальнику ФТС России Кизлыку

"Московский патруль": в суде начали рассматривать дело о нападении на журналиста Сухоручко

Москвичам рассказали о событиях уходящего дня

"Скопинского маньяка" освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

Суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Москве

"Московский патруль": суд арестовал отправителя взорвавшейся подарочной коробки в ТиНАО

Новости часа: суд арестовал отправившего девушке подарочную коробку со взрывчаткой

"Московский патруль": суд продлил Александру Мавриди содержание под стражей до 1 июня

"Московский патруль": приговор в отношении торговцев должностями вступил в силу

Арестован второй обвиняемый по делу о захвате заложников в магазине в Москве

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор бывшему начальнику управления таможенных расследований и дознания ФТС России Александру Кизлыку. Его вместе с высокопоставленными в прошлом сотрудниками Домодедовской и Внуковской таможни обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как они помогали нелегально провозить товар через границу? И сколько за это получали? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыпроисшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика