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01 марта, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": электросамокаты и гироскутеры внесли в новые правила ПДД

"Московский патруль": электросамокаты и гироскутеры внесли в новые правила ПДД

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Любителям электросамокатов, гироскутеров и сигвеев теперь придется ездить по правилам. Важные изменения в ПДД вступили в силу с 1 марта.

Вводится ограничение скорости для средств индивидуальной мобильности: теперь разогнаться можно будет максимум до 25 километров в час, а вес гаджета не должен превышать 35 килограммов. Передвигаться на современных транспортных средствах можно по велодорожкам и тротуарам, выезжать на автомагистрали – запрещено.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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