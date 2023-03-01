"Московский патруль": электросамокаты и гироскутеры внесли в новые правила ПДД

Любителям электросамокатов, гироскутеров и сигвеев теперь придется ездить по правилам. Важные изменения в ПДД вступили в силу с 1 марта.

Вводится ограничение скорости для средств индивидуальной мобильности: теперь разогнаться можно будет максимум до 25 километров в час, а вес гаджета не должен превышать 35 килограммов. Передвигаться на современных транспортных средствах можно по велодорожкам и тротуарам, выезжать на автомагистрали – запрещено.

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