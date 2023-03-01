01 марта, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Москве задержали мошенника, похитившего более 11 млн рублей
В Москве полицейские задержали вероятного афериста, который похитил больше 11 миллионов рублей. Вероятный злоумышленник пообещал помочь своим знакомым с покупкой недвижимости по сниженной стоимости через аукционные площадки. А получив деньги – исчез.
Полицейские обнаружили во время обысков у задержанного документы, подтверждающие его незаконную деятельность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль