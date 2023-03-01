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01 марта, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Москве задержали мошенника, похитившего более 11 млн рублей

"Московский патруль": в Москве задержали мошенника, похитившего более 11 млн рублей

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В Москве полицейские задержали вероятного афериста, который похитил больше 11 миллионов рублей. Вероятный злоумышленник пообещал помочь своим знакомым с покупкой недвижимости по сниженной стоимости через аукционные площадки. А получив деньги – исчез.

Полицейские обнаружили во время обысков у задержанного документы, подтверждающие его незаконную деятельность. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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