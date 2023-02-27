Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 21:45

Общество

"Московский патруль": в суде начали рассматривать дело о нападении на журналиста Сухоручко

"Московский патруль": в суде начали рассматривать дело о нападении на журналиста Сухоручко

Москвичам рассказали о событиях уходящего дня

"Скопинского маньяка" освободили из-под стражи по делу о сокрытии убийства

Суд арестовал подозреваемого в поджоге общежития в Москве

"Московский патруль": суд арестовал отправителя взорвавшейся подарочной коробки в ТиНАО

Новости часа: суд арестовал отправившего девушке подарочную коробку со взрывчаткой

"Московский патруль": суд продлил Александру Мавриди содержание под стражей до 1 июня

"Московский патруль": приговор в отношении торговцев должностями вступил в силу

Арестован второй обвиняемый по делу о захвате заложников в магазине в Москве

Арестован один из фигурантов по делу о захвате заложниц в цветочном магазине на Таганке

Лефортовский суд столицы начал по существу рассматривать уголовное дело в отношении охранника одного из московских бизнес-центров, который пару месяцев назад набросился с кулаками на журналиста Даниила Сухоручко.

Кого обвиняемый так яростно защищал от неудобных вопросов репортеров? И как пытается защитить себя в суде? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
судыобществовидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика