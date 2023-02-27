27 февраля, 21:45Общество
"Московский патруль": в суде начали рассматривать дело о нападении на журналиста Сухоручко
Лефортовский суд столицы начал по существу рассматривать уголовное дело в отношении охранника одного из московских бизнес-центров, который пару месяцев назад набросился с кулаками на журналиста Даниила Сухоручко.
Кого обвиняемый так яростно защищал от неудобных вопросов репортеров? И как пытается защитить себя в суде? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль