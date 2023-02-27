"Московский патруль": в суде начали рассматривать дело о нападении на журналиста Сухоручко

Лефортовский суд столицы начал по существу рассматривать уголовное дело в отношении охранника одного из московских бизнес-центров, который пару месяцев назад набросился с кулаками на журналиста Даниила Сухоручко.

Кого обвиняемый так яростно защищал от неудобных вопросов репортеров? И как пытается защитить себя в суде? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.