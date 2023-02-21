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Новости

21 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": банк наложил арест на счета на клиента, не бравшего кредит

"Московский патруль": банк наложил арест на счета на клиента, не бравшего кредит

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В нашу программу за помощью обратился москвич Никита Щучкин. Мужчина в одночасье стал злостным неплательщиком по кредиту: банк наложил арест на счета и взыскал все средства. Выяснилось, что уже несколько лет за Щучкиным тянутся долги, а за просроченные платежи растут проценты.

Кто воспользовался персональными данными Щучкина? Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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