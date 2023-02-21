"Московский патруль": банк наложил арест на счета на клиента, не бравшего кредит

В нашу программу за помощью обратился москвич Никита Щучкин. Мужчина в одночасье стал злостным неплательщиком по кредиту: банк наложил арест на счета и взыскал все средства. Выяснилось, что уже несколько лет за Щучкиным тянутся долги, а за просроченные платежи растут проценты.

Кто воспользовался персональными данными Щучкина? Подробнее – в программе "Московский патруль".