"Московский патруль": начался процесс над бывшим главврачом СИЗО "Матросская тишина"

В Преображенском суде начался процесс над бывший главврачом столичного СИЗО "Матросская тишина". Подполковника Александра Кравченко обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.

По версии сотрудников главного следственного управления СКР по Москве, Кравченко брал деньги от арестантов за ложные диагнозы. Дело в том, что наличие тяжелого заболевания может освободить от содержания под стражей и даже от наказания.

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