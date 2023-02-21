21 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": начался процесс над бывшим главврачом СИЗО "Матросская тишина"
В Преображенском суде начался процесс над бывший главврачом столичного СИЗО "Матросская тишина". Подполковника Александра Кравченко обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий.
По версии сотрудников главного следственного управления СКР по Москве, Кравченко брал деньги от арестантов за ложные диагнозы. Дело в том, что наличие тяжелого заболевания может освободить от содержания под стражей и даже от наказания.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль