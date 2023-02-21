"Московский патруль": нетрезвый гражданин кулаком разбил стекла в вагоне поезда

В столичном метро задержали вандала. Нетрезвый гражданин кулаком разбил стекла в вагоне поезда.

Судя по записям камер видеонаблюдения, хулиган опоздал на электричку и свое раздражение выместил на закрытых дверях. Полицейские задержали вандала на станции метро "Тверская".

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Злоумышленнику грозит штраф до 40 тысячи рублей. Подробнее – в программе "Московский патруль".