17 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело после смерти пассажира электрички
Сотрудники Западного межрегионального Следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело после смерти пассажира электрички Москва – Александров.
Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии, а также установление личности погибшего.
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Программа: Московский патруль