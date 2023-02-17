Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

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17 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело после смерти пассажира электрички

"Московский патруль": СК возбудил уголовное дело после смерти пассажира электрички

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Сотрудники Западного межрегионального Следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело после смерти пассажира электрички Москва – Александров.

Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии, а также установление личности погибшего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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