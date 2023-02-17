"Московский патруль": избившего сотрудницу пункта выдачи товаров отправили в СИЗО

Фигурант уголовного дела о хулиганстве, который избил сотрудницу пункта выдачи заказов в подмосковном Лыткарине, отправился в камеру следственного изолятора. Суд принял решение о его аресте.

Несмотря на то, что молодой человек признал свою вину и попросил не лишать его свободы, было удовлетворено ходатайство следователя. У подозреваемого нет постоянного места жительства в Московской области.

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