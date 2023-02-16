"Московский патруль": сотрудницу отдела транспортной полиции обвинили во взяточничестве

Дорогомиловский суд столицы рассмотрел ходатайство следователей об аресте помощника начальника линейного отдела транспортной полиции на станции Москва-Белорусская. Подполковника полиции Найлю Байгельдинову подозревают в получении взятки в крупном размере.

Подробности пока не раскрываются. Однако СМИ сообщают, что Байгельдинова, являясь главным кадровиком отдела, пообещала помочь в трудоустройстве на службу некоему гражданину за один миллион рублей.

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