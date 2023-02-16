Участок Некрасовской линии закроют с 17 по 19 февраля

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16 февраля, 21:45

Общество

"Московский патруль": глава МВД РФ освободил от должности двух офицеров

"Московский патруль": глава МВД РФ освободил от должности двух офицеров

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Кадровые перестановки в столичном полицейском главке. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных офицеров.

Начальник Управления по вопросам миграции Игорь Дудник и начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Татьяна Дмитриева отправлены в отставку за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан.

Полковники отказали во временном убежище русскоязычному публицисту из Латвии Сергею Васильеву, который опасается за жизнь и здоровье на территории других стран из-за поддержки населения Донбасса. Сейчас это решение аннулировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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