"Московский патруль": глава МВД РФ освободил от должности двух офицеров

Кадровые перестановки в столичном полицейском главке. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев освободил от занимаемых должностей двоих высокопоставленных офицеров.

Начальник Управления по вопросам миграции Игорь Дудник и начальник отдела по вопросам беженцев, временного убежища и вынужденных переселенцев Татьяна Дмитриева отправлены в отставку за формальный подход к рассмотрению заявлений граждан.

Полковники отказали во временном убежище русскоязычному публицисту из Латвии Сергею Васильеву, который опасается за жизнь и здоровье на территории других стран из-за поддержки населения Донбасса. Сейчас это решение аннулировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

