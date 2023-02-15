15 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Коломне устанавливают причины возгорания в железнодорожном депо
В подмосковной Коломне выясняют причины пожара на территории железнодорожного депо.
Горело административное здание, где в том числе хранились лекговоспламеняющиеся материалы. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. В тушении были задействованы 100 человек и 29 единиц техники.
Пришлось даже вызывать пожарный поезд. В итоге здание частично обрушилось, но спасателям удалось не допустить распространения огня на соседний цех.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль