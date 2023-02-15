"Московский патруль": в Коломне устанавливают причины возгорания в железнодорожном депо

В подмосковной Коломне выясняют причины пожара на территории железнодорожного депо.



Горело административное здание, где в том числе хранились лекговоспламеняющиеся материалы. Площадь пожара составила 900 квадратных метров. В тушении были задействованы 100 человек и 29 единиц техники.

Пришлось даже вызывать пожарный поезд. В итоге здание частично обрушилось, но спасателям удалось не допустить распространения огня на соседний цех.

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