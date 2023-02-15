"Московский патруль": в Чехове задержали мошенников, обманывавших пенсионеров

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором скрылись правонарушители и в ходе реализации плана "Перехват" задержали их в Чехове.



На допросе один из задержанных признался полицейским в том, что в Подольск они с приятелем приехали специально, чтобы совершить кражу. А потом поделили похищенные деньги пополам.

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