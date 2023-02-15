15 февраля, 21:35Происшествия
"Московский патруль": в Чехове задержали мошенников, обманывавших пенсионеров
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором скрылись правонарушители и в ходе реализации плана "Перехват" задержали их в Чехове.
На допросе один из задержанных признался полицейским в том, что в Подольск они с приятелем приехали специально, чтобы совершить кражу. А потом поделили похищенные деньги пополам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль