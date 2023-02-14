"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер предстал перед судом

Вероятный убийца модели Гретты Ведлер предстал перед Пресненским судом Москвы.

Дело об убийстве модели Гретты Ведлер расследовали почти год. И вот теперь оно дошло до Преснеснкого суда столицы. 24-летний Дмитрий Коровин, который, по версии следствия, жестоко расправился со своей возлюбленной Греттой, был немногословен с журналистами. Такой наказ ему, вероятно, дали адвокаты.

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