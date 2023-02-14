14 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": убийца модели Гретты Ведлер предстал перед судом
Вероятный убийца модели Гретты Ведлер предстал перед Пресненским судом Москвы.
Дело об убийстве модели Гретты Ведлер расследовали почти год. И вот теперь оно дошло до Преснеснкого суда столицы. 24-летний Дмитрий Коровин, который, по версии следствия, жестоко расправился со своей возлюбленной Греттой, был немногословен с журналистами. Такой наказ ему, вероятно, дали адвокаты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль