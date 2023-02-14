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14 февраля, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": следователи требуют избрать меру пресечения избившим подростка

"Московский патруль": следователи требуют избрать меру пресечения избившим подростка

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Столичные следователи обратились в Чертановский суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения для участников потасовки, которые избили подростка на Каширском шоссе.

Всего по делу о хулиганстве задержаны четыре человека. Двое из них – несовершеннолетние.

Драка произошла в минувшие выходные. По словам очевидцев, один из молодых людей стал приставать к незнакомой школьнице. За нее заступился прохожий. В результате на него набросились толпой и избили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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