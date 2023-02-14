14 февраля, 21:30Происшествия
"Московский патруль": следователи требуют избрать меру пресечения избившим подростка
Столичные следователи обратились в Чертановский суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения для участников потасовки, которые избили подростка на Каширском шоссе.
Всего по делу о хулиганстве задержаны четыре человека. Двое из них – несовершеннолетние.
Драка произошла в минувшие выходные. По словам очевидцев, один из молодых людей стал приставать к незнакомой школьнице. За нее заступился прохожий. В результате на него набросились толпой и избили.
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Программа: Московский патруль