"Московский патруль": следователи требуют избрать меру пресечения избившим подростка

Столичные следователи обратились в Чертановский суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения для участников потасовки, которые избили подростка на Каширском шоссе.

Всего по делу о хулиганстве задержаны четыре человека. Двое из них – несовершеннолетние.

Драка произошла в минувшие выходные. По словам очевидцев, один из молодых людей стал приставать к незнакомой школьнице. За нее заступился прохожий. В результате на него набросились толпой и избили.



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