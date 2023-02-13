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13 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полиция задержала присвоившего сумку с деньгами

"Московский патруль": полиция задержала присвоившего сумку с деньгами

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В Москве полицейские задержали злоумышленника, который решил присвоить сумку с деньгами.

По версии следствия, москвич забыл свои вещи в вагоне метро. На сумку обратил внимание другой пассажир. И вместо того, чтобы попытаться ее вернуть или отнести в полицию, спрятал чужое добро у себя в рюкзаке. А потом попытался скрыться, но не получилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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