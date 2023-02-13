"Московский патруль": в Москве разыскивают устроивших поджог автомобиля депутата

В столице полицейские разыскивают подозреваемых в поджоге автомобиля депутата Раменского городского округа Подмосковья. Преступление произошло поздно ночью, пламя с внедорожника перекинулось и на соседнюю машину.

Огненное зарево и звуки лопающейся обшивки автомобилей нарушили тишину в спальном столичном районе Кузьминки. Огонь мгновенно охватил машину. К моменту приезда экстренных служб тушить по сути было уже нечего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

