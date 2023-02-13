"Московский патруль": в Подмосковье задержали ограбивших ювелирную мастерскую

Оперативники уголовного розыска подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемых в ограблении ювелирной мастерской. Сообщники похитили драгоценности ночью.

Сигнализация сработала моментально, но злоумышленника это не остановило. С фонариком он побежал к прилавку, где лежали четыре лотка с украшениями. В них было около 80 изделий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

