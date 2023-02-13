Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Подмосковье задержали ограбивших ювелирную мастерскую

"Московский патруль": в Подмосковье задержали ограбивших ювелирную мастерскую

"Московский патруль": в Химках задержали подозреваемого в мошенничестве

"Московский патруль": напавших на подростка на Каширском шоссе планируют арестовать

Москвичам рассказали о главных новостях понедельника

Более 20 тонн гуманитарной помощи отправили из Москвы в Турцию

МВД Грузии возбудило уголовное дело после взрыва мины на побережье Батуми

Новости часа: землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Румынии

Принесенная течением мина взорвалась на берегу Черного моря в Батуми

Новости часа: мина взорвалась на берегу Черного моря в Батуми

Пожар на красноярском складе локализовали на площади 8 тыс "квадратов"

Оперативники уголовного розыска подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемых в ограблении ювелирной мастерской. Сообщники похитили драгоценности ночью.

Сигнализация сработала моментально, но злоумышленника это не остановило. С фонариком он побежал к прилавку, где лежали четыре лотка с украшениями. В них было около 80 изделий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлексей Целищев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика