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13 февраля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": в Химках задержали подозреваемого в мошенничестве

"Московский патруль": в Химках задержали подозреваемого в мошенничестве

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Забрал у пенсионерки полмиллиона рублей якобы по заданию прокурора. В подмосковных Химках задержан курьер, который может быть участником крупной мошеннической схемы.

Мужчина приехал по поручению некого сотрудника прокуратуры. Важный человек позвонил пенсионерке и сообщил о том, что ее внучка стала виновницей ДТП. А чтобы уладить проблемы нужны 800 тысяч рублей.

Бабушка начала торговаться и согласилась заплатить 500 тысяч рублей. После чего к ней подъехал незнакомец, которого позже задержали полицейские.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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