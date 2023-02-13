"Московский патруль": в Химках задержали подозреваемого в мошенничестве

Забрал у пенсионерки полмиллиона рублей якобы по заданию прокурора. В подмосковных Химках задержан курьер, который может быть участником крупной мошеннической схемы.



Мужчина приехал по поручению некого сотрудника прокуратуры. Важный человек позвонил пенсионерке и сообщил о том, что ее внучка стала виновницей ДТП. А чтобы уладить проблемы нужны 800 тысяч рублей.

Бабушка начала торговаться и согласилась заплатить 500 тысяч рублей. После чего к ней подъехал незнакомец, которого позже задержали полицейские.



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